فرج عامر يكشف مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه قرر بيع حسام حسن مهاجم وهداف الفريق الساحلي إلى أحد الأندية السعودية في الموسم المقبل.

فرج عامر خرج في تصريحات عبر شاشة "الشمس"، :"سأبيع حسام حسن لنادي سعودي بأكثر من 40 مليون جنيه".

وكان محمد فرج عامر كشف في تصريحات سابقة أنه سيبيع حسام حسن لأحد الأندية المصرية في الموسم المقبل بمقابل مادي يصل لـ40 مليون جنيه.

ورفض رئيس نادي سموحة الكشف عن هوية النادي السعودي، قائلاً :"نادي أهلي طرابلس على علاقة وطيدة بنادي من أندية القمة في الدوري السعودي".

وتابع :"مسئولو أهلي طرابلس تحدثوا معي عن بيع اللاعب للنادي السعودي في الموسم المقبل وأكدت لهم أنني ليس لديّ ما يمنع من بيع اللاعب".

وعن حقيقة امتلاك نادي أهلي طرابلس بند يتيح له التعاقد مع حسام حسن بصورة نهائية، رد :"ليس صحيح، اللاعب سيلعب مع أهلي طرابلس 7 مباريات فقط".

وكان حسام حسن قاد فريقه أمس الأربعاء للفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف بعدما سجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

ويمتلك حسام حسن في رصيده من الأهداف هذا الموسم تسعة أهداف الأمر الذي جعله يتصدر هدافي ترتيب الدوري المصري متساويًا مع أحمد سمير لاعب طلائع الجيش.

ومن المقرر أن ينتقل حسام حسن إلى صفوف أهلي طرابلس بداية من الشهر المقبل في صفقة ستكون على سبيل الإعارة.