« رياضة الإسكندرية » تطلق « طوّر مهاراتك » لتأهيل الشباب لسوق العمل بـ 124 هيئة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف الخميس، مبادرة « طور مهاراتك » لتنمية قدرات وتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل، من خلال عقد دورات تدريبية بجميع الأندية والمراكز الشبابية على مستوى الإسكندرية والبالغ عددها 124 هيئة شبابية ما بين 48 مركزًا شبابيًا و76 ناديًا شعبيًا منتشرة في 8 إدارات فرعية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية إن المبادرة تستمر لمدة 5 شهور حتى نهاية أغسطس المقبل، ويتم خلالها تسيير قوافل تدريبية تجوب مراكز الشباب والأندية الشعبية بالإسكندرية تشمل تنفيذ مجموعة من تدريبات «مشواري» للنشء والشباب لمعرفة وبناء قدراتهم وتأهيل الشباب لسوق العمل باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، وفي إطار سعي المديرية الدائم لتحقيق الاستفادة القصوى للنشء والشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأشارت إلى أن المبادرة استهلت مشروع مشوارى ضمن المبادرة بدورة تدريبية نظمتها مساء أمس بمركز شباب سموحة طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف».

ولفتت إلى أن المبادرة تستهدف النشء من سن 10 حتى 17 سنة والشباب من سن 18 حتى 24 سنة، وتهدف إلى تنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم ومعارفهم وتمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا من خلال حزمة تدريبية ترتكز على المهارات الحياتية ومهارات العمل ومهارات إعداد المشروعات الصغيرة ومحو الأمية المالية والرقمية، بالإضافة إلى خدمات التوجيه المهني وفرص التدريب أثناء العمل وفرص العمل التي تتيحها المبادرة من خلال شركات القطاع الخاص، فضلاً عن تغطية العدد الأكبر من مراكز الشباب والأندية الشعبية لتحقيق أقصى استفادة للنشء والشباب.

وقالت وكيل الوزارة إنه يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة فى 10 مراكز شبابية هي الأنفوشي وسموحة وطوسون والعامرية والجزائر والعبور وبرج العرب الجديد والحرمين والعمراوى وكرموز والقبارى وأبو سمبل.

"شباب ورياضة الاسكندرية" تطلق "طوّر مهاراتك" لتأهيل الشباب لسوق العمل بـ124 هيئة (صور)

"شباب ورياضة الاسكندرية" تطلق "طوّر مهاراتك" لتأهيل الشباب لسوق العمل بـ124 هيئة (صور)

"شباب ورياضة الاسكندرية" تطلق "طوّر مهاراتك" لتأهيل الشباب لسوق العمل بـ124 هيئة (صور)

"شباب ورياضة الاسكندرية" تطلق "طوّر مهاراتك" لتأهيل الشباب لسوق العمل بـ124 هيئة (صور)

"شباب ورياضة الاسكندرية" تطلق "طوّر مهاراتك" لتأهيل الشباب لسوق العمل بـ124 هيئة (صور)