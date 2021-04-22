شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى لا يعرف الفوز على الزمالك منذ 4 سنوات قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، فريق الزمالك مع نظيره الإنتاج الحربي ضمن مواجهات الجولة الـ 16 لمسابقة الدوري الممتاز، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين بالنسبة للمارد الأبيض، خاصة أنه يأتي بعد أيام قليلة من خسارة مباراة القمة أمام الأهلي بهدفين لهدف، مساء الأحد، ويتصدر الزمالك ترتيب جدول الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 24 هدفا وتلقت شباكهم 8 أهداف ومازال لديه ثلاثة لقاءات مؤجلة.

فيما يقبع الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى فى المركز الاخير بجدول الدوري برصيد 12 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 30 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

تاريخ مواجهات الفريقين يشهد جانباً كبيراً من الإثارة حيث تواجه الزمالك والإنتاج الحربى قبل مواجهة الليلة فى 18 مباراة فى مسابقتى الدورى والكأس، وفاز الأبيض فى 12 مباراة، مقابل مواجهتين للإنتاج الحربى، بينما تعادل الفريقان 5 مرات.

الفوز الأخير للإنتاج الحربى كان منذ 1527 يوماً بما يعادل أربعة سنوات وشهرين وأسبوع وبالتحديد فى الدور الثانى لموسم 2017 عندما فاز الإنتاج الحربى بثنائية مقابل هدف فى 15 فبراير 2017، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الإنتاج أى انتصارات على الفريق الأبيض،

خسر الزمالك من الأهلى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الاسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز فى أخر ظهور له بالمسابقة فيما تعادل الانتاج الحربى مع سيراميكا بهدف لكل فريق فى أخر ظهور له.