شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو ينظم معسكرا دوليا بمصر استعدادا للبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة الفنية باتحاد التايكوندو برئاسة إيهاب جابر إقامة معسكر دولى فى مصر ليضم أفضل اللاعبين على مستوى العالم، على أن يقام خلال الفترة من 1 إلى 20 مايو المقبل فى إطار الاستعداد للبطولة الأفريقية التى ستقام بالسنغال نهاية مايو.

وجاء قرار إقامة المعسكر ليتم الاحتكاك بأكبر عدد من اللاعبين دون سفر أو مغادرة مصر فى ظل إغلاق الطيران بعدة دول، على أن يقام المعسكر بأحد محافظتي شرم الشيخ أو الغردقة تنشيطا للسياحة.

ومن المقرر أن يتحمل اتحاد التايكوندو تكاليف إقامة وإعاشة اللاعبين الدوليين المقرر مشاركتهم فى المعسكر.

ونجح 4 لاعبين فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو وهم هداية ملاك وسيف عيسى ونور حسين و عبد الرحمن وائل.