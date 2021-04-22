شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى والزمالك حتى الصعود لنصف نهائى دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الأهلى والزمالك في حسم الصعود والتأهل إلى دور نصف نهائى دورى سوبر كرة السلة رجال ليكمل مربع البطولة بجانب كل من الاتحاد السكندري والجزيرة.

وفاز الزمالك على حساب المصرية للاتصالات بنتيجة 83 / 58 ليضمن تأهله إلى دور نصف النهائي، أما الأهلي فقد نجح فى التأهل بعد الفوز على سبورتنج وتحقيق الفوز الثالث على الفريق السكندري بنتيجة 84 / 79 ليضمن تأهله لقبل النهائي.

ومن المقرر أن تتوقف مواجهات دوري السوبر لحين انتهاء مشاركة نادي الزمالك ببطولة إفريقيا للأندية.

وأنهى الزمالك والأهلي المشاركة فى الدور الأول من البطولة بعد خوض 14 مباراة لكل فريق، وانتهت منافسات الدور الأول باحتلال الزمالك الوصافة بينما الأهلى جاء رابعا.

واحتل الزمالك المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة بعد أن فاز فى 11 مباراة وخسر فى 3 مباريات، بينما جاء الأهلى فى المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بالفوز فى 8 مباريات والخسارة فى 6 .

وفى دور ربع النهائي التقى الأهلى مع سبورتنج وفاز الأحمر فى 3 مواجهات من أصل 4 ، حيث تقام الأدوار النهائية بنظام best of 5 أى بإقامة 5 مباريات بين الفريقين والفائز فى أكبر عدد يحتسب الصاعد للدور التالى، وهو ما حدث بين الأهلى وسبورتينج حيث ألتقى الفريقان فى 4 مباريات جاءت نتيجتها 3 /1 للاحمر، وبالتالي لم يكن هناك حاجة اإلى خوض المباراة الخامسة.

أما الزمالك فالتقى مع الاتصالات وفاز فى 3 مواجهات أيضا، وبالتالي أصبح الرباعى المتأهل الى دور نصف نهائي دوري سوبر السلة كل من الاتحاد السكندري والجزيرة والأهلي والزمالك.