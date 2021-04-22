شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يقترب من العودة لقائمة الأهلى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الجهاز الفنى لفريق الأهلى من استعادة جهود ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر خلال مباراته القادمة ضد إنبى ضمن مؤجلات الدورى المصرى، بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به في العضلة الخلفية وتسببت في ابتعاده عن الأهلي في المباريات الأخيرة.

وتعرض ياسر إبراهيم للإصابة قبل مباراة الأهلى ضد سيمبا التنزانى فى ختام دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وكانت الإصابة عبارة عن شكوى من إجهاد في العضلة الخلفية، ليتم استبعاده من قائمة المباراة ويخضع لبرنامج تأهيلى حتى تعافى من الإصابة.

ومن المتوقع أن يعود ياسر إبراهيم لقائمة الأهلى فى مباراته ضد إنبي بعد غد السبت بالجولة المؤجلة من الأسبوع الـ18 للدوري، لتدعيم القائمة وقد يكون أول العائدين من الإصابات الذين سيعودون لتدعيم صفوف الأهلي تباعا.

ويعاني الأهلي من إصابات كثيرة في صفوفه منهم علي معلول ومحمود وحيد وجونيور أجايي ومحمد هاني وحمدي فتحي، وانضم لقائمة المصابين اليو ديانج.

وأكد أبو عبلة تحسن حالة ياسر إبراهيم، خلال البرنامج التأهيلي المصغر، الذي قام بتنفيذه خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللاعب شارك في جزء من مران الأخير مع الأهلي قبل مواجهة سموحة.

وكان ياسر إبراهيم قد اشتكى من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة الجماعية خلال الفترة الماضية، ويقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.