شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم هيثم شعبان مع سيراميكا فى 20 مباراة بعد إقالته؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجهت إدارة نادى سيراميكا الشكر لهيثم شعبان مدرب الفريق، بعد وداع كأس مصر على يد فريق المقاصة، بالخسارة في دور الـ16 بهدفين مقابل هدف، وذلك على الرغم من الإشادات الواسعة التي حظي بها هيثم شعبان في ظهوره الأول بمقعد المدير الفني في الدوري الممتاز.
وقاد هيثم شعبان فريق سيراميكا في 20 مباراة بالموسم الجارى فى مسابقتى الدورى والكأس، فاز فى 7 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر 6 مباريات أخرى.
ويحتل سيراميكا المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 25 نقطة، وسجل لاعبوه 25 هدفاً تحت قيادة هيثم شعبان فيالدوري والكأس، واستقبلت شباكهم 22 هدفاً أخر.
وأضافت إدارة النادى "إذ تتوجه إدارة نادى سيراميكا بالشكر للكابتن هيثم شعبان، فإنها تتمنى له ولجهازه المعاون، النجاح والتوفيق والسداد فى تجربة تدريبة جديدة، خلال الفترة المقبلة".