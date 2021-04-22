شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم هيثم شعبان مع سيراميكا فى 20 مباراة بعد إقالته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت إدارة نادى سيراميكا الشكر لهيثم شعبان مدرب الفريق، بعد وداع كأس مصر على يد فريق المقاصة، بالخسارة في دور الـ16 بهدفين مقابل هدف، وذلك على الرغم من الإشادات الواسعة التي حظي بها هيثم شعبان في ظهوره الأول بمقعد المدير الفني في الدوري الممتاز.

وقاد هيثم شعبان فريق سيراميكا في 20 مباراة بالموسم الجارى فى مسابقتى الدورى والكأس، فاز فى 7 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر 6 مباريات أخرى.

ويحتل سيراميكا المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 25 نقطة، وسجل لاعبوه 25 هدفاً تحت قيادة هيثم شعبان فيالدوري والكأس، واستقبلت شباكهم 22 هدفاً أخر.

وتقدمت إدارة نادى سيراميكا بجزيل الشكر والعرفان لهيثم شعبان، وجهازه المعاون، على الفترة التى قضاها كمدير فنى للنادى، مشددين على الدور الكبير الذى قام به مع فريق الكرة، سواء فى رحلة التحدى الناجحة، من أجل الصعود للدورى الممتاز، والتى قاد فيها الفريق باقتدار وكفاءة، لا ينكرها عليه أحد، بعد أن حمل على عاتقه تحقيق حلم خططت له الإدارة لسنوات، ووضعت فيه ثقتها، مؤمنة بقدرته كمدرب شاب وواعد على تحقيق هذا الحلم، الذى تحول إلى واقع ملموس، أو خلال الدور الأول من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، بالشكل الذى وضع نادى سيراميكا، فى طليعة الأندية التى يقدرها الجميع.

وأضافت إدارة النادى "إذ تتوجه إدارة نادى سيراميكا بالشكر للكابتن هيثم شعبان، فإنها تتمنى له ولجهازه المعاون، النجاح والتوفيق والسداد فى تجربة تدريبة جديدة، خلال الفترة المقبلة".