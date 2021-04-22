شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للمكفوفين للسيدات يتأهل لأولمبياد طوكيو لأول مرة فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الاتحاد المصرى لرياضات المكفوفين برئاسة الدكتور أحمد عوين خطابا رسميا من الاتحاد الدولى يفيد تأهل المنتخب المصرى لكرة الهدف للسيدات للمشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية 2020 التى تقام فى مدينة طوكيو باليابان خلال شهر أغسطس المقبل.

من جانبه قال عوين إن تأهل المنتخب المصرى جاء بعد اعتذار منتخب الجزائر صاحب المركز الأول فى بطولة أفريقيا الماضية، مشددا على أن مصر كانت صاحبة المركز الثانى، ما يعطى للفريق الحق في المشاركة في الدورة المقبلة.

وأشار رئيس المكفوفين إلى أن تأهل فريق السيدات لدورة الألعاب البارالمبية يعتبر إنجازا فريدا يحدث للمرة الأولى فى تاريخ رياضات المكفوفين، مؤكدا أن أنه نتاج جهد كبير لجميع أعضاء المنظومة سواء لاعبات وأجهزة فنية وإداريين فضلا عن الأندية التي تعتبر الشريك الرئيسى لمجلس الإدارة.

وشدد عوين على أنه من المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تأهل لاعبين من رياضة الجود للمكفوفين للمشاركة في الدورة المقبلة بعد استكمال شروط التأهل من قبل اللجنة البارالمبية الدولية.

وطالب رئيس المكفوفين مسئولي وزارة الشباب والرياضة بضرورة مساندة الاتحاد والفريق خلال الأشهر القليلة المقبلة من أجل إعداد اللاعبين بالشكل الأمثل استعدادا للظهور المشرف في الدورة.