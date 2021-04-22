شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج بطل العالم فى الاسكواش يحتفل بعيد ميلاده الـ29 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل، اليوم الخميس، على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً وبطل العالم فى الاسكواش، بعيد ميلاده الـ29، حيث ولد فى 22 أبريل عام 1992.

تخرج على فرج فى جامعة هارفارد عام 2014 وحصل على شهادة الهندسة الميكانيكية، وكان عضوا فى فريق الإسكواش بجامعة هارفارد، وحصل على لقبين محليين فرديين، كما ساعد الفريق الجامعى عام 2014 فى الفوز بأول لقب له منذ 17 عامًا.

بعد تخرجه حول فرج اهتمامه إلى المسار الاحترافى فى لعبة الاسكواش ليتسلق أعلى التصنيفات العالمية فى زمن قياسى.

وحصل على فرج على لقب أفضل لاعب اسكواش فى أبريل 2015 من قبل الاتحاد الدولى لمحترفى الاسكواش، وذلك بعد وصوله فى ترتيب القائمة الرئيسية لبطولة الجونة الدولية للاسكواش مجتازا بنجاح التصفيات وكذلك حصوله على عدة ألقاب فى أيرلندا.

ويقدم على فرج واحدا من أفضل مواسمه خلال الموسم الجارى، حيث ارتقى لاعب وادى دجلة إلى صدارة التصنيف العالمى فى نوفمبر الماضى بعد تتويجه ببطولة مصر الدولية، لينهى هيمنة محمد الشوربجى على الصدارة، كما حصد على فرج لقب بطولة العالم بنسخة الموسم قبل الماضى والتى أقيمت فى شيكاغو مارس الماضى.

على فرج عرف بلعبه النظيف ونزاهة أخلاقه داخل القفص الزجاجي وهو ما جعله قدوة ومحط احترام وتقدير بين زملائه من اللاعبين.

وعن حالته العائلية فالبطل المصرى متزوج من بطلة اسكواش أيضا وهى نور الطيب المصنفة الرابعة عالميا ووصيف بطولة العالم لسيدات الاسكواش موسم 2019.