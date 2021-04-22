شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 15 مباراة جمعت المقاولون العرب ودجلة قبل لقاء الجبل الأخضر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المقاولون العرب نظيره وادى دجلة فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة يدخلها ذئاب الجبل بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى آخر ظهور بالمسابقة، بينما فاز وادى دجلة على البنك الأهلى برباعية مقابل هدفين في الجولة 18 للمسابقة.

ترتيب المقاولون العرب ووادى دجلة فى جدول الدورى

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بعد أن لعب 17 مباراة حيث فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 3 أخرى، وتلقى الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر ومازال لديه مباراة مؤجلة.

فيما يحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في ثلاثة مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر ثمانية مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

تاريخ مواجهات المقاولون العرب ووادى دجلة

تحمل مباراة اليوم رقم 16 في تاريخ مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري، تفوق وادى دجلة بتحقيق الفوز في 7 مباريات، مقابل فوزين فقط لذئاب الجبل، في حين سيطر التعادل على أحداث 6 مباريات، سجل وادى دجلة 18 هدفا، مقابل 8 أهداف فقط للمقاولون العرب.

وانتهت مباراة الدور الأول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بفوز وادى دجلة بهدف دون رد سجله مروان حمدى فى اللقاء الذى أقيم على استاد المقاولون العرب بالجولة الثامنة للمسابقة فى 16 ديسمبر 2019.

فيما انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق فى 7 سبتمبر 2020 على استاد بتروسبورت.

فيما انتهت مباراة الدور الأول لدورى هذا الموسم بفوز وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم فى 16 ديسمبر 2020 على ستاد الاهلى والسلام بالجولة الثانية للمسابقة ، سجل ثنائية دجلة محمد هلال وصلاح امين وسجل هدف المقاولون هيثم الجوينى.

النحاس يبحث عن تصحيح الأوضاع بعد 10 هزائم

ويأمل عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب فى تحسين أوضاع فريقه بداية من مباراة الليلة بعد سلسلة تراجع النتائج التى شهدها الموسم الجاري، ووضع الجهاز الفنى نظاما غذائيا متكاملا للاعبين بالاتفاق مع المعد البدنى للفريق عبد الرحمن عيسى من أجل الحفاظ على لياقة الفريق فى شهر رمضان ، ويعمل النحاس على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية، والتى كبدت الفريق 10 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ15 بجدول مسابقة الدورى العام.

وافتقد المقاولون على مدار الفترة الماضية جهود كل من، فادى نجاح، حمدى زكي، هيثم الجويني، محمد سالم، عبد الوهاب إسماعيل، حسن الشامى، أحمد شكرى، وعبد الرحمن فاروق بسبب الإصابة.

سالاس يطالب اللاعبين بمواصلة قطار الانتصارات

في المقابل طالب التشيلى ماريو سالاس المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات بعد الفوز على البنك الاهلى برباعية في الدوري بأخر ظهور ثم الفوز على زعيم الثغر بهدف دون رد في دور الستة عشر لكأس مصر بغية تحسين وضع الغزلان بجدول المسابقة والنجاة من دوامة الهبوط التي تحاصرهم منذ بداية الموسم.