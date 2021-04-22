شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي يحمل محمد الشناوي مسؤولية خسارة الأهلي من سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعد المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب «الأهلي وي السلام»، حيث فاز سموحة (2-1) .

وقال ناجي في تصريحات تليفزيونية إن الشناوي أخطأ في كرة الهدف الثاني لسموحة وتمركزه لم يكن صحيحًا.

وتابع أنه لم يكن يؤيد الدفع بمحمد الشناوي بصفة أساسية أمام سموحة، خصوصا أنه عائد من الإصابة بفيروس كورونا وكان يحصل على مضادات حيوية الأيام الماضية، موجهًا اللوم إلى الجهاز الفني للأهلي لأنه تعجل في الدفع بالحارس الدولي .

وأكد أحمد ناجي أنه كان يفضل الدفع بالحارس علي لطفي حيث كان يستحق الحصول على الفرصة بعد تألقه أمام الزمالك.

وحقق الفريق الكروي لنادي سموحة فوزا غاليا على الأهلي بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء على أرض ملعب استاد السلام ضمن منافسات مؤجلات الأسبوع الـ 11 من عمر الدوري الممتاز بخطأ فادح وقع فيه محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من اللقاء.

وبهذه النتيجة مني الأهلي بالهزيمة الأولى في الدوري، وتوقف رصيده عند الدقيقة 30، ويصعد سموحة للمركز الخامس برصيد 27 نقطة متساويا مع بيراميدز في الرصيد.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع سجل حسام حسن هدفاً رائعاً من وسط ملعب الأهلي بعدما استغل خروج محمد الشناوي من مرماه ولعب الكرة من لمسة واحدة لتسكن شباك الشناوي الذي فشل في التصدى لها.