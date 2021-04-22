شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا كليوباترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا برئاسة محمد أبو العينين، إقالة هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون.

ويأتي ذلك بعد خسارة الفريق أمام مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، في دور ال16 من مسابقة كأس مصر.

ومن المقرر أن يعلن نادي سيراميكا كليوباترا عن الجهاز الفني الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق، خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وتعرض للهزيمة في 5 مباريات، أحرز لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفاً .