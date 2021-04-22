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5 معلومات عن مباراة الزمالك والإنتاج الحربى اليوم الخميس 22 / 4 / 2021 بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - يلتقي في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، فريق الزمالك مع نظيره الإنتاج الحربي ضمن مواجهات الجولة الـ 16 لمسابقة الدوري الممتاز، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين بالنسبة للمارد الأبيض، خاصة أنه يأتي بعد أيام قليلة من خسارة مباراة القمة أمام الأهلي بهدفين لهدف، مساء الأحد، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

 

مباراة القمة والقاع فى جدول الدوري 

لقى نادي الزمالك هزيمة في مباراته الأخيرة في الدوري، والتي كانت ضد الغريم التقليدي الأهلي، ليتوقف رصيده عند النقطة 33 في الصدارة، ويصبح الفارق بين القلعتين البيضاء والحمراء هو 3 نقاطٍ فقط.

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ستكون هذه المباراة هي مباراة القمة والقاع، فالإنتاج الحربي يقبع في المركز الأخير في جدول ترتيب برصيد 12 نقطة، لكن على الزمالك الحذر، فقد تحسنت نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، ولن تكون المباراة سهلة على الفارس الأبيض الجريح.

محمود علاء يغيب عن مباراة الزمالك والانتاج الحربى 

يغيب محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الإنتاج الحربى بسبب الإيقاف، لحصول اللاعب على 3 إنذارات.

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وتلقى محمود علاء 3 إنذارات خلال مشاركته مع فريقه فى مواجهات حرس الحدود وسيراميكا والأهلى، ليغيب عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الإنتاج الحربى.

ومن المقرر أن يعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، بخدمات محمد عبد الغني فى خط الدفاع لتعويض غياب محمود علاء.

كارتيرون يعالج لاعبى الزمالك نفسياُ بسبب القمة 

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واستغل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك الساعات الماضية، لعلاج لاعبيه نفسيا بعد خسارة مباراة القمة، مؤكدا أن الخسارة ليست نهاية المطاف، وحرص على عقد جلسات منفردة مع كل لاعب للتأكيد على أهمية المرحلة القادمة وضرورة طي صفحة لقاء الأهلي والتفكير في المواجهات المقبلة.
جلسات لم الشمل فى الزمالك بقيادة شيكابالا 

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ولم تتوقف الجلسات مع لاعبي الزمالك عند الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، حيث حرص اللاعبين الكبار أمثال محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد على الحديث مع زملائه للم الشمل وتدارك الخسارة أمام الأهلي سريعا، حيث أكد كباتن الزمالك خلال الجلسة التي استمرت لقرابة 20 دقيقة أن الفوز بجميع المباريات القادمة سيكون أفضل رد على خسارة القمة لمصالحة الجماهير واستغلال تعثر المنافس في أي مباراة مشددا على ضرورة القتال لحصد لقب الدوري هذا الموسم وكذلك كأس مصر ولا بديل عن تحقيق الثنائية.

تاريخ مواجهات الزمالك والانتاج الحربى 
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مباراة الزمالك والإنتاج الحربي ستكون رقم 18 في تاريخ الناديين، وخلال الـ 17 مباراة السابقة التي جمعت الفريقين في مسابقة الدوري منذ تأهل الإنتاج للدوري الممتاز قبل 11 موسما، والأرقام تؤكد تفوق الزمالك بتحقيق 10 انتصارات وتسجيل 25 هدفاً مقابل تحقيق فريق الإنتاج الفوز في مباراتين وتسجيل 14 هدفاً بينما انتهت 5 مباريات بالتعادل.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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