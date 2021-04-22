5 معلومات عن مباراة الزمالك والإنتاج الحربى اليوم الخميس 22 / 4 / 2021 بالدوري

القاهرة - سامية سيد - يلتقي في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، فريق الزمالك مع نظيره الإنتاج الحربي ضمن مواجهات الجولة الـ 16 لمسابقة الدوري الممتاز، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين بالنسبة للمارد الأبيض، خاصة أنه يأتي بعد أيام قليلة من خسارة مباراة القمة أمام الأهلي بهدفين لهدف، مساء الأحد، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

لقى نادي الزمالك هزيمة في مباراته الأخيرة في الدوري، والتي كانت ضد الغريم التقليدي الأهلي، ليتوقف رصيده عند النقطة 33 في الصدارة، ويصبح الفارق بين القلعتين البيضاء والحمراء هو 3 نقاطٍ فقط.

ستكون هذه المباراة هي مباراة القمة والقاع، فالإنتاج الحربي يقبع في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، لكن على الزمالك الحذر، فقد تحسنت نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، ولن تكون المباراة سهلة على الفارس الأبيض الجريح.

محمود علاء يغيب عن مباراة الزمالك والانتاج الحربى

يغيب محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الإنتاج الحربى بسبب الإيقاف، لحصول اللاعب على 3 إنذارات.

وتلقى محمود علاء 3 إنذارات خلال مشاركته مع فريقه فى مواجهات حرس الحدود وسيراميكا والأهلى، ليغيب عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الإنتاج الحربى.

ومن المقرر أن يعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، بخدمات محمد عبد الغني فى خط الدفاع لتعويض غياب محمود علاء.

كارتيرون يعالج لاعبى الزمالك نفسياُ بسبب القمة