شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقبل الزمالك هدية سموحة ويعود للصراع مع الأهلى فى الإيجبشن ليج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر الأهلى فرصة اقتناص صدارة الدورى العام مبكرًا بعدما تلقى أولى هزائمه فى المسابقة على يد سموحة، ليكتفى بالبقاء فى وصافة جدول الترتيب، حيث خسر الأحمر بهدفين لهدف أمام النادى السكندرى فى المباراة التى أقيمت على ملعب الأهلى والسلام مساء أمس الأربعاء والمؤجلة من الجولة الـ 11 من الدوري العام، وتعد هزيمة الأهلي هي الأولى للفريق في الدوري في ولاية موسيماني، الذى تولى المهمة مطلع أكتوبر من العام الماضي.

خسارة الأهلى من سموحة جمدت رصيد المارد الأحمرعند 30 نقطة في وصافة الدوري، خلف الزمالك المتصدر بفارق 3 نقاط، ويتبقى للمارد الأحمر 5 مباريات مؤجلة فيما يتبقى للفارس الأبيض 3 مباريات، وحال فوز الأهلى بمؤجلاته سيرفع رصيده للنقطة 45 وحال فوز الزمالك بمؤجلاته سيرفع رصيده للنقطة 42 ويصبح المارد الأحمر فى الصدارة بفارق ثلاث نقاط فقط عن الفارس الأبيض ولا يزال هناك مباراة القمة بالدور الثانى للفريقين والمقرر لها 10 مايو المقبل.

فهل يقبل الزمالك هدية سموحة ويعود لقطار الانتصارات بعد الخسارة من الأهلى فى الظهور الأخير بهدفين مقابل هدف، عندما يلاقى الإنتاج الحربى ضمن مواجهات الجولة الـ 16 لمسابقة الدورى الممتاز، فى لقاء لا يقبل القسمة على اثنين بالنسبة للمارد الأبيض.

واستغل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك الساعات الماضية، لعلاج لاعبيه نفسيا بعد خسارة مباراة القمة، مؤكدا أن الخسارة ليست نهاية المطاف وحرص على عقد جلسات منفردة مع كل لاعب للتأكيد على أهمية المرحلة القادمة وضرورة طى صفحة لقاء الأهلى والتفكير فى المواجهات المقبلة.

ولم تتوقف الجلسات مع لاعبى الزمالك عند الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، حيث حرص اللاعبون الكبار أمثال محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد على الحديث مع زملائه للم الشمل وتدارك الخسارة أمام الأهلى سريعا، حيث أكد كباتن الزمالك خلال الجلسة التى استمرت لقرابة 20 دقيقة أن الفوز بجميع المباريات القادمة سيكون أفضل رد على خسارة القمة لمصالحة الجماهير واستغلال تعثر المنافس فى أى مباراة، مشددا على ضرورة القتال لحصد لقب الدورى هذا الموسم وكذلك كأس مصر ولا بديل عن تحقيق الثنائية.