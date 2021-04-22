شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يرفض ذبح الشناوى بعد السقوط الفادح أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى ذبح محمد الشناوى حارس المرمى بعد خطأه الفادح فى مباراة سموحة، قائلا: سألت الشناوى هل أنت قادر على لعب المباراة وأكد لى أنه جاهز، وهو الحارس رقم واحد فى الفريق ولا أستطيع لومه على ما حدث فى كرة الهدف الثانى.

وتلقى الأهلى أولى هزائمه بالموسم الحالى من الدورى على يد سموحة بعدما تغلب عليه الأخير بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الأهلي والسلام والمؤجلة من الأسبوع الـ11 للدوري.

كما رفض موسيماني تحميل الإصابات مسئولية الخسارة من سموحة، لاسيما أنه واجه الزمالك وتغلب عليه فى وجود هذه الغيابات، مؤكدا: نحن خسرنا المباراة وعلينا تقبل الهزيمة.

وكشف موسيماني أن فريقه ارتكب أخطاء فردية كثيرة وأخرى أخطاء جماعية فى مباراته الأخيرة ضد سموحة، مشيرا إلى أنه لم يكن لدى لاعبيه الطاقة للعب هذه المباراة مثل المباريات السابقة التى بذلنا فيها مجهودا كبيرا، خاصة أنها لعبت بعد يومين ونصف من قمة الدورى ضد الزمالك وهذا أمر صعب.

وشدد على أن تحدى إعادة اللاعبين بعد الخسارة مهم للغاية، وأيمن اشرف وأليو ديانج كانت تغييرات إجبارية في صفوف الفريق الأحمر، مؤكدا أن قفشة اهدر فرصة فى بداية المباراة ، والمباراة كانت طويلة ولم يكن لدينا الطاقة لنكمل حتى نهاية المباراة، وكنا نعلم أن سموحة يلعب على الكرات المرتدة، لكن للأسف سجلوا هدفا مبكرا في شباكنا والمعطيات تغيرت وكنا نلعب أكثر بشكل هجومي من أجل إدراك التعادل، وعلينا تقبل الهزيمة.