شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يرفض ذبح الشناوى بعد السقوط الفادح أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرفض بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى ذبح محمد الشناوى حارس المرمى بعد خطأه الفادح فى مباراة سموحة، قائلا: سألت الشناوى هل أنت قادر على لعب المباراة وأكد لى أنه جاهز، وهو الحارس رقم واحد فى الفريق ولا أستطيع لومه على ما حدث فى كرة الهدف الثانى.
وشدد على أن تحدى إعادة اللاعبين بعد الخسارة مهم للغاية، وأيمن اشرف وأليو ديانج كانت تغييرات إجبارية في صفوف الفريق الأحمر، مؤكدا أن قفشة اهدر فرصة فى بداية المباراة ، والمباراة كانت طويلة ولم يكن لدينا الطاقة لنكمل حتى نهاية المباراة، وكنا نعلم أن سموحة يلعب على الكرات المرتدة، لكن للأسف سجلوا هدفا مبكرا في شباكنا والمعطيات تغيرت وكنا نلعب أكثر بشكل هجومي من أجل إدراك التعادل، وعلينا تقبل الهزيمة.