شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة النهائية للدول المشاركة ببطولة أفريقيا للسلاح المؤهلة لطوكيو بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد السلاح عن القائمة النهائية للدول المشاركة فى بطولة أفريقيا للكبار المقرر أن تقام على أرض مصر باستاد القاهرة غدا والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2021 والتى تم تأجيلها لمدة سنة من 2020 إلى 2021 بسبب فيروس كورونا.

تضم قائمة الدول كلا من الجزائر وكوت ديفوار والمغرب ومالى وجنوب أفريقيا والسنغال والكاميرون وليبيا وموريشيوس وأنجولا وكاب فيردى وغانا ونيجيريا فضلا عن مصر البلد المنظم.

وتشارك مصر فى هذه البطولة بلاعب ولاعبة فقط وهما محمد السيد وسارة نونو فى منافسات سيف المبارزة.





ومن المقرر أن تشهد البطولة إجراءات احترازية مشددة على جميع اللاعبين والمشاركين لحماية اللاعبين من فيروس كورونا مثل بطولة العالم التى استضافتها مصر أول أبريل للشباب والناشئين وتقام البطولة على مدار يوم واحد فقط لجميع الأسلحة وفقا لما قرره الاتحاد الأفريقى للعبة.

يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب التى أقيمت فى مصر أول أبريل الجارى شارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، وتم تطبيق كل الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.

كما شهدت الإجراءات الاحترازية لبطولة العالم للسلاح تطبيق نظام الفقاعة الطبية لجميع المشاركين مع الخضوع لمسحات طبية للكشف عن فيروس كورونا كل 72 ساعة على غرار بطولة العالم لليد التى نظمتها مصر يناير الماضى.