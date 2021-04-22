شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 22 أبريل عام 2018، بات محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول أول لاعب مصرى فى التاريخ يتوج بجائزة أفضل لاعب فى إنجلترا لعام 2018 من جانب رابطة اللاعبين المحترفين.

وتفوق محمد صلاح فى سباق الحصول على جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى لعام 2018 من رابطة اللاعبين المحترفين، على هارى كين لاعب توتنهام، ودافيد دى خيا حارس مانشستر يونايتد، وثلاثى مانشستر سيتى، كيفين دى بروين ودافيد سيلفا وليروى سانى.

ويعد محمد صلاح ثانى لاعب عربى وأفريقى يحصد جائزة أفضل لاعب فى إنجلترا بعد النجم الجزائرى رياض محرز لاعب ليستر سيتى الذى توج بالجائزة عام 2016.

كانت رابطة اللاعبين المحترفين قد اختارت النجم المصرى محمد صلاح فى التشكيلة المثالية لمسابقة الدورى الإنجليزى لموسم 2018، والتى جاءت كالتالي، حراسة المرمى: دافيد دى خيا (مانشستر يونايتد)، كايل والكر - نيكولاس أوتاميندى ( مانشستر سيتي) – يان فيرتونخين ( توتنهام) – ماركوس ألونسو ( تشيلسي)، دى بروين – ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي) – كريستيان إريسكن ( توتنهام)، محمد صلاح (ليفربول) – هارى كين ( توتنهام) – سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي )

ويقضى النجم المصرى محمد صلاح، رابع مواسمه مع فريقه الحالى ليفربول الإنجليزي، منذ انضمامه فى صيف عام 2017، قادما من فريق روما الإيطالي، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 42 مليون يورو حيث قدم صلاح أداءً مبهرًا مع الريدز موسم 2017-2018، مسجلا 44 هدفًا في 52 مباراة في كل المسابقات منها 10 في دوري أبطال أوروبا و32 في الدوري الإنجليزي وحاز لقب هداف دوري البطولة في أول موسم له، وكان أسرع لاعب عبر تاريخ ليفربول يصل إلى 10 أهداف في 13 مباراة، وسجل أول سوبر هاتريك له مع ناديه وأصبح أكثر لاعب يسجل في عدد مختلف من المباريات في الموسم في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 24 مباراة.

صلاح أصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي متخطيًا ألان شيرر وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز أصحاب الـ31 هدفًا، ويعتبر أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف بالقدم اليسرى في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي، وبعد كل هذه الأرقام اختير صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

كما أن صلاح هو العربي الوحيد الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في مناسبتين في 2018 وخسر أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، وفي 2019 توج محمد صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا مع نادي ليفربول الإنجليزي على حساب توتنهام كأول لاعب مصري يتوج بهذا اللقب كما سجل في النهائي من ركلة جزاء.

كما حقق صلاح لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول موسم 2020 كأول بطولة دوري يحصل عليها الريدز منذ عام 1990.