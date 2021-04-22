شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يوجه الشكر لهيثم شعبان وجهازه المعاون ويتمنى له التوفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت إدارة نادى سيراميكا بجزيل الشكر والعرفان لهيثم شعبان، وجهازه المعاون، على الفترة التى قضاها كمدير فنى للنادى، مشددين على الدور الكبير الذى قام به مع فريق الكرة، سواء فى رحلة التحدى الناجحة، من أجل الصعود للدورى الممتاز، والتى قاد فيها الفريق باقتدار وكفاءة، لا ينكرها عليه أحد، بعد أن حمل على عاتقه تحقيق حلم خططت له الإدارة لسنوات، ووضعت فيه ثقتها، مؤمنة بقدرته كمدرب شاب وواعد على تحقيق هذا الحلم، الذى تحول إلى واقع ملموس، أو خلال الدور الأول من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، بالشكل الذى وضع نادى سيراميكا، فى طليعة الأندية التى يقدرها الجميع.

وأضافت إدارة النادى "إذ تتوجه إدارة نادى سيراميكا بالشكر للكابتن هيثم شعبان، فإنها تتمنى له ولجهازه المعاون، النجاح والتوفيق والسداد فى تجربة تدريبة جديدة، خلال الفترة المقبلة".