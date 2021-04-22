شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مباراة الجونة فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى أسوان سلبية المسحة الطبية لفيروس كورونا، التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفنى بقيادة علاء عبد العال، أمس الأربعاء، استعداداً لمواجهة فريق الجونة فى مباراة دور الـ16 بمسابقة كأس مصر، والتى تقام مساء غد الجمعة.

ويختتم، اليوم الخميس، فريق أسوان بقيادة علاء عبد العال مدرب الفريق، استعداداته للمباراة المرتقبة أمام الجونة، حيث يطمح أبناء علاء عبد العال إلى مواصلة مفاجآتهم بالموسم الجارى، والتأهل على حساب الفريق الساحلى.

ومن المقرر أن يعلن علاء عبد العال عن قائمة أسوان التى تستعد لخوض المباراة، عقب المران الختامى للفريق خلال معسكره المقام حالياً فى القاهرة.

وصرف مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، مستحقات شهر مارس للجهاز الفنى بقيادة علاء عبد العال ولاعبى الفريق، وذلك بعد تأخيرها فى وقت سابق بسبب الأزمة المالية التى عصفت بزهرة الجنوب بسبب نقص الموارد، قبل أن يتدخل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لحل الأزمة.

وأكد رئيس أسوان، فى تصريحات لـ"الخليج 365، أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والاتففاق مع شركة استادات حيث تم التوصل إلى منح نادى أسوان تخفيضا بقيمة 30% من قيمه إيجار الملعب مع تأجيل الدفع لحين الحصول على باقي الدفعات المتأخرة من الشركة الراعية.

وأضاف اللواء أحمد سليمان: المحافظ تواصل أيضًا مع شركة الكهرباء من أجل مستحقات تأجير عدد 2 محول كهرباء احتياطي لإضاءة الملعب والمستشفى الجامعي لإجراء مسحة كورونا للاعبين، وأصحاب فندق إقامة اللاعبين بأسوان والقاهرة لتأجيل مطالبة نادي أسوان بأي مستحقات مالية، وتمت الاستجابة لطلباته.

ويحتل أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 17 مباراة حيث فازوا في 5 مباريات وتعادلوا في مثلهم وتلقوا الهزيمة في 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو أسوان 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً.