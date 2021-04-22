شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم الزمالك بثنائية أيمن شوقى ويتوج بطلا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 22 أبريل عام 1987 أقيمت القمة رقم 60 بين الأهلى والزمالك فى ختام دورى موسم 1986 / 1987، وكان يكفى الزمالك التعادل فقط للتتويج، بينما لا بديل أمام الأهلى سوى الفوز فقط للاحتفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالى.

نجح الأهلى بالتقدم فى الدقيقة 24 عن طريق أيمن شوقى، لكن جمال عبد الحميد كان له رأى آخر، حيث سجل هدف التعادل بعدها بثلاثة دقائق فقط، وفى الشوط الثانى عاد أيمن شوقى وسجل هدف الفوز بالمباراة والدورى، ليحصد أبناء القلعة الحمراء الدورى للمرة الثالثة على التوالى، والأول تحت قيادة الشيخ طه إسماعيل، ويصل بألقابه فى البطولة إلى رقم 20.

مثل الأهلى: أحمد شوبير، علاء عبدالصادق، محمود صالح، محمد حشيش، ربيع ياسين، علاء ميهوب، مجدى عبدالغنى، بدر رجب، مصطفى عبده، أيمن شوقى، طارق خليل "ضياء السيد" ، بينما مثل الزمالك: طارق عبدالعليم، خالد جلال، إسماعيل يوسف "أحمد سالم"، هشام يكن، أحمد رمزى، إبراهيم يوسف، محمد حلمى، حمادة عبداللطيف، نصر إبراهيم "خالد يوسف" ، جمال عبدالحميد، مجدى طلبة.

أدار المباراة الحكم الألمانى بيرى باول الذى قام بطرد مصطفى عبده لاعب الأهلي.