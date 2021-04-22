شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الإنتاج الحربي الليلة بحثا عن الاحتفاظ بصدارة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، فريق الزمالك مع نظيره الإنتاج الحربى ضمن مواجهات الجولة الـ 16 لمسابقة الدورى الممتاز، فى لقاء لا يقبل القسمة على اثنين بالنسبة للمارد الأبيض، خاصة أنه يأتى بعد أيام قليلة من خسارة مباراة القمة أمام الأهلى بهدفين لهدف، مساء الأحد.

الزمالك يدخل مباراة اليوم، ولا سبيل أمامه سوى تحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري التى أصبحت مهددة بعد خسارة القمة حال فوز الأهلى بمبارياته المؤجلة، والتى بدأتها بمواجهة سموحة أمس، على الجانب الآخر يبحث فريق الإنتاج الحربى عن تحقيق الثلاث نقاط للهروب من منطقة الهبوط حيث يتواجد بالمركز الـ 18 والأخير بجدول المسابقة برصيد 12 نقطة وفوزه على الزمالك سيجعله يقفز أكثر من مركز دفعة واحدة.

واستغل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك الساعات الماضية، لعلاج لاعبيه نفسيا بعد خسارة مباراة القمة مؤكدا أن الخسارة ليست نهاية المطاف وحرص على عقد جلسات منفردة مع كل لاعب للتأكيد على أهمية المرحلة القادمة وضرورة طى صفحة لقاء الأهلى والتفكير فى المواجهات المقبلة.

ولم تتوقف الجلسات مع لاعبى الزمالك عند الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، حيث حرص اللاعبين الكبار أمثال محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد على الحديث مع زملائه للم الشمل وتدارك الخسارة أمام الأهلى سريعا، حيث أكد كباتن الزمالك خلال الجلسة التى استمرت لقرابة 20 دقيقة أن الفوز بجميع المباريات القادمة سيكون أفضل رد على خسارة القمة لمصالحة الجماهير واستغلال تعثر المنافس فى أى مباراة، مشددا على ضرورة القتال لحصد لقب الدورى هذا الموسم وكذلك كأس مصر ولا بديل عن تحقيق الثنائية.

مباراة الزمالك والإنتاج الحربى ستكون رقم 18 فى تاريخ الناديين، وخلال الـ 17 مباراة السابقة التى جمعت الفريقين فى مسابقة الدوري منذ تأهل الانتاج للدورى الممتاز قبل 11 موسما، والأرقام تؤكد تفوق الزمالك بتحقيق 10 انتصارات وتسجيل 25 هدفاً مقابل تحقيق فريق الإنتاج الفوز فى مباراتين وتسجيل 14 هدفاً بينما انتهت 5 مباريات بالتعادل.

ويدرس كارتيرون، إجراء بعض التعديلات فى تشكيل الزمالك الذى ظهر فى مباراة القمة خلال مباراة الإنتاج الحربي، حيث أقترب محمد عبد الشافى من مركز الظهير الأيسر، كما أقترب أحمد سيد زيزو من العودة للتشكيل الأساسى بعد فترة غياب، وكذلك عودة التونسى سيف الدين الجزيرى لقيادة الهجوم بدلا من مروان حمدى وأيضا مشاركة محمد عبد الغنى فى خط الدفاع بجوار محمود الونش.

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك فى مباراة الإنتاج مكون من محمد أبو جبل فى حراسة ومحمد عبد الشافى ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وحمزة المثلوثى وطارق حامد ومحمد أشرف روقا وفرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى وسيف الدين الجزيري.

على الجانب الآخر، أكد خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربي، أن مباراة الزمالك لن تكون سهلة، خاصة أنها تأتى بعد لقاء الأهلي، ولكن يسعى فريقه رغم ذلك للفوز بالثلاثة نقاط أو على الأقل عدم خسارة المباراة.