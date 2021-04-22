شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أولمبى.. فريدة عثمان أول مصرية تتوج بميدالية عالمية فى السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجم أولمبى، هو بروفايل تعريفى عن أحد اللاعبين الذين نجحوا فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، للتعرف على كيفية تأهله ومشواره مع اللعبة التى يمارسها والبطولات وكذلك تفاصيل عن حياة اللاعبين، نجم اليوم هو فريدة عثمان لاعبة منتخب السباحة.

تأهلت فريدة عثمان، إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، في منافسات 100 م فراشة من خلال بطولة ISCA International Senior Cup والتي أقيمت بأمريكا خلال مارس الماضى والتى توجت فيها بالميدالية الذهبية.

فريدة عثمان مواليد عام 1995 تلعب لنادى الجزيرة، بدأت ممارسة السباحة وهى فى الرابعة من عمرها، شاركت مع المنتخب فى دورة الألعاب العربية وهى فى الثانية عشر لتكون أصغر متسابقة مصرية وعربية تفوز بسباق 50 م فراشة.

حاملة الرقم القياسي المحلي على مستوى الكبار في مسابقات الـ 50 والـ 100 متر حر وفراشة وظهر، وبطلة أفريقيا وحاملة الرقم القياسي في الـ 50 متر فراشة.

فازت لمصر بأول ميدالية في تاريخها في بطولات العالم للناشئين في السباحة، حيث توجت ببرونزية بطولة العالم فى المجر وأول مصري أو مصرية تحمل رقم قياسي عالمي في رياضة السباحة، ووصل رصيدها من الميداليات الى الـ 30 ميدالية عالمية فى دورة الألعاب العربية، والبطولات الأفريقية، وبطولات العالم، وبطولة ألعاب البحر المتوسط.

حصلت على جائزة بن راشد للإبداع الرياضى عن فئة "رياضى حقق إنجازا رفيع المستوى"، وتعد أول لاعبة عربية تحصد ميدالية ببطولات العالم، حيث حققت برونزية بطولة العالم التى أقيمت بالمجر خلال أغسطس الماضى.