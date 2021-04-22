سيراميكا كليوباترا يعلن إقالة هيثم شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس، برئاسة محمد أبو العينين والمشرف على فريق الكرة طارق أبو العينين، إقالة مدرب الفريق هيثم شعبان وجهازه المعاون.

وأفاد المركز الإعلامي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن إدارة النادي برئاسة محمد أبو العينين وجهت الشكر لهيثم شعبان ولجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق.

وكان هيثم شعبان قاد فريق سيراميكا كليوباترا للصعود إلى دوري we المصري للمرة الأولى في تاريخ النادي في موسم (2020 - 2021).

وقاد هيثم شعبان فريق سيراميكا كليوباترا الفريق في 18 مباراة بالدوري استطاع أن يحقق من خلالها الفوز في ست مناسبات ليصل بالفريق للمركز الثامن حاليًا برصيد 25 نقطة.

الفريق تحت قيادة هيثم شعبان كان قد ودّع بطولة كأس مصر بعد الخسارة من فريق مصر المقاصة بهدف مقابل هدفين ضمن حسابات دور الـ16.

وجاء بيان نادي سيراميكا كليوباترا على النحو التالي:

قدمت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا برئاسة محمد أبو العينين، والمشرف العام على الكرة، طارق أبو العينين، بجزيل الشكر والعرفان للكابتن هيثم شعبان، وجهازه المعاون، على الفترة التي قضاها كمدير فني للنادي، مشددين على الدور الكبير الذي قام به مع فريق الكرة، سواء في رحلة التحدي الناجحة، من أجل الصعود للدوري الممتاز، والتي قاد فيها الفريق بإقتدار وكفاءة، لا ينكرها عليه أحد، بعد أن حمل على عاتقه تحقيق حلم خططت له الإدارة لسنوات، ووضعت فيه ثقتها، مؤمنة بقدرته كمدرب شاب وواعد على تحقيق هذا الحلم، الذي تحول إلى واقع ملموس، أو خلال الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، بالشكل الذي وضع نادي سيراميكا كليوباترا، في طليعة الأندية التي يقدرها الجميع.

وإذ تتوجه إدارة نادي سيراميكا كليوباترا بالشكر للكابتن هيثم شعبان، فإنها تتمنى له ولجهازه المعاون، النجاح والتوفيق والسداد في تجربة تدريبة جديدة، خلال الفترة المقبلة.