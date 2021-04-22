موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم والقنوات الناقلة..ليلة مصالحة جماهير ميت عقبة

الشارقة - اميمة ياسر - يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره الإنتاج الحربي في إطار مباريات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي تنطلق في تمام التاسعة والنصف على ستاد السلام، ويديرها تحكيمًا الحكم الدولي أمين عمر.



الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون يطمح في الحصول على نقاط المباراة كاملة، ومصالحة جمهوره، خاصة بعدما تعرض لهزيمة الجولة الماضية أمام المارد الأحمر بهدفين لهدف.



وحفز كارتيرون لاعبيه وطالبهم بغلق ملف مباراة القمة، والتركيز جيدًا في المباريات القادمة من أجل المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز.

على الجانب الآخر يأمل أحمد كشري، المدير الفني للإنتاج الحربي في تحقيق مفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض.

ويفتقد الإنتاج الحربى جهود لاعبه أحمد على مدافع الفريق، بعدما حصل على الإنذار الثالث في مباراة سيراميكا بالدوري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



وحفز خالد مهدى، مديرة الكرة بالإنتاج الحربي لاعبيه، برصد مكافأة حال تحقيق نتيجة جيدة أمام الزمالك، ذلك بغية تحفيزهم على تقديم عرض قوى يساهم في انتشال الفريق من عثراته.



ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 33 نقطة، فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز الـ18 والأخير بجدول المسابقة برصيد 12نقطة.