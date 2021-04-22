شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. محمد صلاح ينقذ حلم 100 مليون مصرى ويصعد بالمنتخب للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حلقة اليوم من سلسلة قصة هدف، نستعرض واحد من أهم الأهداف فى تاريخ المنتخب الوطنى، وهو هدف محمد صلاح فى مرمى الكونغو الديموقراطية فى الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2018، والتى أقيمت ببرج العرب من الأهداف التى لا تنسى من ذاكرة الجماهير المصرية بسبب أهميته وصعوبة توقيته.

نجحت كتيبة المنتخب الوطنى فى التقدم بهدف مقابل لا شئ من بينية من ناحية اليمين لمحمد الننى وضعها أمام محمد صلاح الذى نجح فى إحراز الهدف الأول فى مرمى الكونفو، وفى الخمس دقائق الأخيرة من عمر اللقاء الذى كان يتحتم على الفراعنة إحراز الفوز والثلاث نقاط لضمان التأهل رسميا للمونديل استطاع لاعبو الكونغو إدراك هدف التعادل فى مرمى عصام الحضرى وقتها من خطأ فادح من خط الدفاع بالكامل ليخيم السكون على مدرجات الاستاد وسط حزن وصل لحد البكاء الشديد بين الجماهير التى حضرت اللقاء خوفا من ضياع الحلم الجميل.

وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء يقوم محمود حسن تريزيجيه بصناعة كرة صعبة داخل منطقة الجزاء ويتعرض للإيذاء لم يتوانٍ بكارى جاساما حكم اللقاء من احتسابها ضربة جزاء يتصدى لها محمد صلاح أيضا ويضعها بكل قوة على يمين حارس الكونغو معلنا فوز المنتخب وسط فرحة هستيرية من جانب الجماهير التى حضرت المباراة أو من خارجه والتى طافت ميادين مصر آنذاك ليتأهل الفراعنة إلى كأس العالم 2018 التى أقيمت بروسيا.

وشارك المنتخب فى مونديال روسيا فى مجموعة ضمت الأوروجواى وروسيا والسعودية واحتل الفراعنة المركز الأخير بعد خسارة المباريات الثلاث.