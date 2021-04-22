شكرا لقرائتكم خبر عن معلول وأجايى يعودان للأهلي أول مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادى الأهلى، أن الثنائى التونسى على معلول والنيجيرى جونيور أجايى لاعبى الفريق الأحمر سيعودان للمشاركة فى تدريبات الأهلى الجماعية بدءا من أول مايو المقبل، عقب تعافيهما من الإصابة التى ألمت بهما فى العضلة الخلفية، بعد التأكد من جاهزيتهما الطبية الكاملة قبل الدفع بهما فى المباريات، بعد إنهاء برنامجهما التأهيلي.

وأكد المصدر، أن معلول وأجايى سيكونان جاهزان للمشاركة فى المباريات بدءا من أول مايو بعدما قطعا شوطا كبيرا فى برنامجهما التأهيلي، حيث بدأ معلول مرحلة الجرى حول الملعب، ومن ثم تدريبات الكرة وينتظر المشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية، فيما يواصل أجايى التأهيل من إصابته قبل العودة للتدريبات الجماعية.

ويغيب على معلول عن الأهلى منذ الإصابة فى مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ الألمانى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية وتحديدا يوم 8 فبراير الماضى، بينما يغيب أجايى منذ الإصابة فى مباراة الأهلى ضد سيمبا التنزانى فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.