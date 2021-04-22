شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف أسباب غياب أوباما عن المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد أسامة طبيب فريق الكرة الاول بنادي الزمالك عن سر غياب يوسف أوباما عن مران الفريق امس استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.

وأكد أسامة أن اللاعب يعاني من إصابة في الكتف تعرض لها في مباراة الأهلي الأخيرة، وشارك في مران أمس بشكل طبيعي ولكنه اشتكى بعد المران من الإصابة.

واضاف طبيب الفريق أن أوباما سيخضع لفحص بالآشعة اليوم لمعرفة حجم الإصابة وسيغيب عن مواجهة اليوم أمام الإنتاج.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في التاسعة والنصف مساء غدٍ الخميس في الجولة الـ 16 للدوري الممتاز على استاد السلام.