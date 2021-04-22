شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك والإنتاج الحربي .. تعرف على قائمة الزمالك في غياب أوباما وحازم وشيكابالا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك قائمة الفريق التي تواجه الإنتاج الحربي اليوم على ملعب السلام في المباراة المؤجلة من الجولة 16 من مسابقة الدوري.

ويغيب عن الزمالك عدد من العناصر الأساسية في مقدمتها شيكابالا وحازم إمام وأوباما.

وجاءت القائمة كالتالي :

في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبوجبل

في الدفاع: محمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام وأحمد فتوح وعبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي وحمزة المثلوثي.

في الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أشرف روقة ومحمود عبدالعزيز وا

إسلام جابر وأحمد زيزو وحسام أشرف وأشرف بن شرقي.

في الهجوم: سيف الدين الجزيري ومروان حمدي وحميد أحداد.