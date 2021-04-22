شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا وحازم إمام يواصلان التأهيل في «الجيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض برنامجهما التأهيلي بجمانيزيوم النادي اليوم الخميس.

وغاب الثنائي عن تدريبات الفريق منذ انتهاء مباراة القمة بسبب معاناتهما من الإصابة في مباراة الأهلي الأخيرة.

يأتي ذلك ضمن برنامج موضوع لحازم وشيكابالا من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس في الجولة الـ 16 للدوري الممتاز على استاد السلام.