شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى ينوى تطبيق التدوير بالأهلى خشية من إجهاد الأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على تطبيق سياسة التدوير فى المباريات القادمة، والاعتماد على أكبر قدر ممكن من اللاعبين الاحتياطيين، للتعامل مع ضغط المباريات الكبير الذى يواجه فريقه، والذى يخوض مباراة كل 72 ساعة بالدورى، وهو ما قد يصيب اللاعبين بالإجهاد والإرهاق.

ويخشى موسيمانى، من زيادة عدد المصابين مع خوض مباراة كل 3 أيام لذا يرغب فى إراحة بعض اللاعبين الأساسيين والاحتفاظ بهم على الدكة مقابل منح الفرصة للاعبين بدلاء من أجل تجهيزهم تمهيدا للاستعانة بهم فى الفترة القادمة، والتغلب على الجدول المزدحم بكم كبير من المباريات.

واللاعبون المتوقع أن يكون لهم دورا مع موسيمانى فى الفترة القادمة، ناصر ماهر ووليد سليمان ومحمود كهربا وطاهر محمد وأكرم توفيق، بخلاف عودة المصابين الذى ينتظر أن يدعموا صفوف الفريق الأحمر.