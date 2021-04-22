شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه الشمس وديا اليوم استعدادا لمباراة أسوان بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى مباراة ودية مع نظيره الشمس على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار الاستعداد لمواجهة أسوان المقرر لها الأول من مايو المقبل بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى التاسعة والنصف مساءً.

واستقر الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على خوض 3 مباريات ودية تبدأ بمواجهة الشمس الليلة ثم الإنتاج الحربى فى 23 من نفس الشهر وتختتم الوديات بمواجهة القناة فى 24 من أبريل الجارى.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود مدافعه أحمد علاء المعار من الأهلى فى مباراة أسوان، وذلك بعد انتهاء الإيقاف حيث غاب علاء عن مواجهة المصرى البورسعيدى بكأس مصر بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الجونة.

وحقق فريق طلائع الجيش فوزاً غالياً على نظيره الجونة بأربعة أهداف دون رد فى اللقاء الذى أقيم على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، سجل أهداف الطلائع إسلام محارب فى الدقيقة 30 وناصر منسى فى الدقيقة 47 وسجل أحمد سمير الهدف الثالث للطلائع فى الدقيقة 48 ، وأضاف الهدف الثانى له والرابع لفريقه فى الدقيقة 81 وأهدر أحمد سمير أيضاً ركلة جزاء تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم حارس الجونة.

وبذلك يرتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 17 ليحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري بعدما لعب 18 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.