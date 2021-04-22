شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ التحضير لمواجهة إنبى بعد غلق صفحة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الجهاز الفنى للأهلى التحضير لمواجهة إنبى يوم السبت المقبل، والمؤجلة من الجولة التاسعة عشر من عمر الدورى، بعد غلق صفحة مباراة سموحة أمس ضمن مؤجلات الدورى، من أجل تجهيز لاعبيه بدنيا وفنيا لمواجهة الفريق البترولى، والتعامل مع الضغط الهائل للمباريات.

وينوى موسيمانى ومعاونيه دراسة فريق إنبى ومعرفة أسلوب لعبه وأخطر اللاعبين فى صفوفه، وطريقة اللعب التى يعتمد عليها فى تحضير الهجمات واختراق دفاع المنافسين والاستحواذ على الكرة، للوقوف على قوة الفريق البترولى وكذلك الثغرات الموجودة فى صفوفه، لاستغلالها فى المباراة القادمة.