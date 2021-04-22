شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والإنتاج الحربي .. موعد المباراة ومشاهدة اللقاء مباشر والقنوات الناقلة والتشكيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الزمالك المصري الذي لقي خسارة أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين لهدف خلال لقاء القمة الأحد الماضي، يخوض مباراة هامة في الدوري الممصري الممتاز أمام الإنتاج الحربي مساء الخميس 22-4-2021 على أرض ملعب ستاد السلاد ضمن منافسات الجولة 16 من عمر المسابقة المصرية.

يتلقى الزمالك المصري أمام الإنتاج الحربي اليوم الخميس عند الساعة التاسعة ونصف بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف بتوقيت مكة المكرمة على أرض ملعب ستاد السلاد ضمن منافسات الجولة 16 من عمر المسابقة المصرية.

يذاع اللقاء بين الزمالك والإنتاج الحربي على شبكة أون سبورت خاصة وأن هذه الشكبة هي المالكة حصريا لمباريات الدوري الممتاز لموسم 2020-2021، ومن القرر أن يتم إذاعة اللقاء على القناتين الصوتين لهذه الشكبة، على أن يكون المعلق على هذه المباراة حاتم بطشية.

جنش في حراسة المرمى

دفاعا - أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام

وسطا- فرجاني ساسي - طارق حامد

أشرف بنشرقي – عبدالله جمعة – أحمد سيد زيزو

مروان حمدي