شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يستدرج وادى دجلة الليلة فى صراع الهروب من قاع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المقاولون العرب نظيره وادى دجلة في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز في مواجهة صعبة يدخلها ذئاب الجبل بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف مقابل هدفين في آخر ظهور بالمسابقة، بينما فاز وادى دجلة على البنك الاهلى برباعية مقابل هدفين في الجولة 18 للمسابقة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بعد أن لعب 17 مباراة حيث فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 3 أخرى، وتلقى الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر ومازال لديه مباراة مؤجلة.

فيما يحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في ثلاثة مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر ثمانية مباريات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

ويأمل عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب فى تحسين أوضاع فريقه بداية من مباراة الليلة بعد سلسلة تراجع النتائج التى شهدها الموسم الجاري، ووضع الجهاز الفني نظاما غذائيا متكاملا للاعبين بالاتفاق مع المعد البدنى للفريق عبد الرحمن عيسى من أجل الحفاظ على لياقة الفريق فى شهر رمضان ، ويعمل النحاس على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية، والتى كبدت الفريق 10 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ15 بجدول مسابقة الدورى العام.

وافتقد المقاولون على مدار الفترة الماضية جهود كل من، فادى نجاح، حمدى زكي، هيثم الجويني، محمد سالم، عبد الوهاب إسماعيل، حسن الشامى، أحمد شكرى، وعبد الرحمن فاروق بسبب الإصابة.

في المقابل طالب التشيلى ماريو سالاس المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات بعد الفوز على البنك الاهلى برباعية في الدوري بأخر ظهور ثم الفوز على زعيم الثغر بهدف دون رد في دور الستة عشر لكأس مصر بغية تحسين وضع الغزلان بجدول المسابقة والنجاة من دوامة الهبوط التي تحاصرهم منذ بداية الموسم.