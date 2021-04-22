شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات لا تنسى فى رمضان (10) ..المنتخب يهزم بطل إفريقيا فى نسخة مخيبة للفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، لقرائه الأعزاء، سلسلة حلقات عن أهم مباريات الفرق والمنتخبات المصرية في شهر رمضان، سواء كانت تلك المباريات في المنافسة المحلية أو المنافسات القارية، خاصة أن اللقاءات التي أقيمت في هذا الشهر الكريم تحتفظ بذكيرات كبيرة لدى الجماهير المصرية، التي تستمتع بسهراتها أمام الوجبات الكروية الدسمة وتبقى عالقة في أذهانها لسنوات طويلة.

وفي هذه السلسلة نستعرض حلقات من التاريخ الكروي للكرة المصرية في رمضان، وحلقتنا اليوم عن واحدة من أهم تلك المباريات وهي:

منتخب مصر يهزم بطل إفريقيا في نسخة مخيبة للفراعنة

لا ينسى جمهور الكرة المصرية، أحمد الكاس نجم الزمالك والأولمبى الأسبق، الذي قاد منتخب مصر الأول لانتصار مدو على حساب نظيره الجنوب إفريقى فى عقر دار الأخير بمنافسات الجولة الثالثة للدور الأول من أمم إفريقيا 1996، مانحاً الفراعنة بطاقة الترشح لربع النهائى.

منتخب مصر كان يقوده وقتها المدرب الهولندي رود كرول، ووقع الفراعنة في مجموعة ضمت جنوب أفريقيا "صاحب الأرض"، الكاميرون وأنجولا؛ حيث فاز على أنجولا بهدفين مقابل هدف سجلهما أحمد الكاس قبل أن يُهزم بذات النتيجة أمام الكاميرون ثم يفوز على صاحب الأرض بهدف نظيف سجله أحمد الكاس ليتأهل إلى دور 8.