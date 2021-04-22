شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات لا تنسى فى رمضان (10) ..المنتخب يهزم بطل إفريقيا فى نسخة مخيبة للفراعنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، لقرائه الأعزاء، سلسلة حلقات عن أهم مباريات الفرق والمنتخبات المصرية في شهر رمضان، سواء كانت تلك المباريات في المنافسة المحلية أو المنافسات القارية، خاصة أن اللقاءات التي أقيمت في هذا الشهر الكريم تحتفظ بذكيرات كبيرة لدى الجماهير المصرية، التي تستمتع بسهراتها أمام الوجبات الكروية الدسمة وتبقى عالقة في أذهانها لسنوات طويلة.
وفي هذه السلسلة نستعرض حلقات من التاريخ الكروي للكرة المصرية في رمضان، وحلقتنا اليوم عن واحدة من أهم تلك المباريات وهي:
منتخب مصر يهزم بطل إفريقيا في نسخة مخيبة للفراعنة
لا ينسى جمهور الكرة المصرية، أحمد الكاس نجم الزمالك والأولمبى الأسبق، الذي قاد منتخب مصر الأول لانتصار مدو على حساب نظيره الجنوب إفريقى فى عقر دار الأخير بمنافسات الجولة الثالثة للدور الأول من أمم إفريقيا 1996، مانحاً الفراعنة بطاقة الترشح لربع النهائى.
منتخب مصر كان يقوده وقتها المدرب الهولندي رود كرول، ووقع الفراعنة في مجموعة ضمت جنوب أفريقيا "صاحب الأرض"، الكاميرون وأنجولا؛ حيث فاز على أنجولا بهدفين مقابل هدف سجلهما أحمد الكاس قبل أن يُهزم بذات النتيجة أمام الكاميرون ثم يفوز على صاحب الأرض بهدف نظيف سجله أحمد الكاس ليتأهل إلى دور 8.
ودخل المنتخب المصري اللقاء عقب تعرضه للخسارة 1-2 في الجولة الثانية أمام الكاميرون، بينما دخل "البافانا بافانا" اللقاء وهم في الصدارة برصيد 6 نقاط، ودون تلقى مرماهم أي أهداف من فوزين على الكاميرون 3-0 وأنجولا 1-0.
ونجح الموهوب الصاعد في ذلك الحين حازم إمام في جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية خلال منافسات البطولة، قبل أن ينضم لفريق أودينيزي الإيطالي في صيف نفس العام، وصنع إمام هدف اللقاء الوحيد بعد مرور 7 دقائق لأحمد الكأس زميله في صفوف الزمالك وقتها، والذي وضع الكرة في الشباك.
واستغل المنتخب المصري تعادل الكاميرون 3-3 مع أنجولا ليتأهل برفقة جنوب إفريقيا ولكل منتخب 6 نقاط، لكن جنوب إفريقيا اقتنصت الصدارة بفارق الأهداف.
وخرج المنتخب المصري من البطولة في اللقاء التالي بالخسارة 1-3 أمام زامبيا في ربع النهائي، بينما نجحت جنوب إفريقيا في التتويج باللقب بفضل انتصارين على منتخبين عربيين هما الجزائر بنتيجة 2-1 في ربع النهائي وتونس بنتيجة 2-0 في النهائي، وبينهما أقصت غانا - الأكثر تتويجاً وقتها بـ4 ألقاب - من نصف النهائي بالفوز 3-0.