شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة زملكاوية.. الزمالك بطل النسخة الأولي والأخيرة من دوري أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك نادى الزمالك مكانة رياضية وكروية كبيرة سواء داخل مصر أو على صعيد دول أفريقيا أو فى مختلف الدول العربية، حيث يعتبر الزمالك هو أحد قطبى الكرة المصرية بالتاريخ والبطولات والإنجازات وما قدمه للكرة المصرية والعربية من نجوم ساهموا فى رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وحصل الزمالك على مدار تاريخه على العديد من البطولات سواء الدورى أو الكأس أو دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية وغيرها من البطولات بمسماها الجديد والقديم، حيث حقق نادي الزمالك عبر تاريخه الطويل منذ تأسيسه عام 1911 وحتى الآن 97 بطولة على مدار 110 سنوات.

ويرصد ”الخليج 365” في السطور التالية حكاية بطولة زملكاوية، من خلال سرد قصة كأس أكتوبر أو دوري أكتوبر التي حققها النادي الأبيض عام 1974، بعد إقامة البطولة لمرة واحدة فقط.

تعود قصة لقب دوري أكتوبر أو كأس أكتوبر، لعام 1974 بعد اتخاذ قرار بإلغاء بطولة الدوري العام في هذا الموسم، بسبب قيام حرب أكتوبر، بخلاف استضافة مصر لكأس أمم أفريقيا في نفس العام.

وأقيمت بطولة الدوري وقتها تحت مسمي دوري أكتوبر، وبمشاركة الـ 18 نادي المشاركين في الدوري الممتاز الملغي، حيث بدأت الفكرة فور إلغاء بطولة الدوري بعد مرور 5 جولات فقط من إقامتها، ليتم الاستقرار في بداية عام 1974 على تنظيم دوري بديل تم تسميته دوري أكتوبر، وأقيمت البطولة بنظام المجموعتان بدلا من المجموعة الأولي.

وضمت كل مجموعة في دوري أكتوبر 9 فرق، وأقيمت مباريات كل مجموعة من دور واحد، وتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للعب دورة رباعية لتحديد البطل، وبعد خوض المباريات تأهلت أندية الزمالك، الاتحاد السكندري والترسانة، وغزل المحلة للجولة النهائية ولكن فريق الفلاحين اعتذر عن خوض المباريات لانشغاله في البطولة الافريقية للأندية أبطال الدوري ليحتل المركز الأخير في مرحلة الحسم.

فاز نادي الزمالك بدوري أكتوبر، بعد حسم الدورة الرباعية لصالحه فيما جاء الترسانة وصيفا ثم الاتحاد السكندري بالمركز الثالث، وكان أبرز لاعبي القلعة البيضاء في هذا الموسم هو المعلم حسن شحاتة وبذلك يكون الأبيض هو الفريق الوحيد الذي حقق اللقب كرقم قياسي له نظرا لعدم إقامة أي نسخة أخري من هذه البطولة.

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات .