غريب: مجموعتنا تضم أبطال 3 قارات.. القائمة الثانية 19 مايو.. وخاطبنا ليفربول مجددًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر تحت 23 عامًا أن مجموعة الفراعنة في الأولمبياد تضم أبطال 3 قارات مختلفة، ووصيف، وأوضح أنهم خاطبوا ليفربول للمرة الثانية بشأن محمد صلاح ومشاركته في طوكيو 2020.

وقال غريب في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" ردًا على قرعة الأولمبياد: "المجموعة تضم بطل إفريقيا، وبطل أوروبا وبطل أمريكا اللاتينية ووصيف آسيا".

وتابع: "حددنا كل شيء سواء مكان الإقامة أو الانتقالات كما أننا نقوم بإعداد مباريات ودية وخلال الأجندة المقبل سنلعب مباريات وشرطنا الوحيد أن نواجه فرق تأهلت إلى الأولمبياد".

وفيما يتعلق بالمنتخبات المرشحة لمواجهة مصر: "من بين 16 دولة متأهلة إلتقينا، مع الدولة الإفريقية الثلاثة، والسعودية، والبرازيل وكوريا، لكن هناك مشاكل مع الفريق الأوروبية بخصوص الانتقالات".

وأضاف :"لم نحدد بعد أي من المنتخبات سوف نواجهها في الفترة المقبلة لكن لدينا العديد من العروض".

وعن قائمة المنتخب، قال :"لم نستقر على الأسماء، ويوم 19 مايو هناك قائمة تضم 50 اسم سوف يتم إرسالها إلى الاتحاد الدولي".

أما عن مشاركة محمد صلاح، فقال: "أرسلنا خطاب إلى ليفربول فيما يتعلق بكافة التفاصيل المتعلقة ببرنامج المنتخب، من مواعيد وانتقالات ومباريات وتدريبات وانتقالات، وهذا الخطاب الثاني بعدما أرسلنا خطاب سابق لهم قاموا بالرد عليه رسميًا"