الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي دوري سوبر السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

تأهل الأهلي والزمالك بشكل رسمي، لنصف نهائي دوري سوبر كرة السلة، بعد اقصاء سبورتينج والمصرية للاتصالات على الترتيب في مواجهات ربع نهائي البطولة التي تعرف باسم "البلاي اوفس".

وتخطى الأهلي نظيره سبورتينج بإجمالي 3-1 في المباريات، وبعد مواجهة رابعة مثيرة نجح الأهلي في حسمها بنتيجة 88-74.

وكان الأهلي قد خسر المواجهة الأولى 74-57 لصالح سبورتينج، ثم فاز بثلاث مواجهات متتالية 74-70، و77-74، وأخيراً 88-74 في مواجهة امتدت لشوط إضافي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي، فريق الاتحاد السكندري في مواجهات نصف النهائي.

ونجح الزمالك هو الأخر في اقصاء المصرية للاتصالات، بعدما حسم المواجهة الرابعة بنتيجة 83-58، ليتأهل بإجمالي 3-1 في المباريات.

وفاز الزمالك في المواجهة الأولى 76-47، ثم المواجهة الثانية 92-59، وخسر المواجهة الثالثة لصالح المصرية للاتصالات 77-66، وفاز بالمباراة الأخيرة 83-58.

ويستعد الزمالك لملاقاة الجزيرة في نصف نهائي دوري سوبر السلة.