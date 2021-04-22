15 رسالة نارية من رئيس ريال مدريد بعد تجميد دوري السوبر الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، أن الأندية التي انسحبت من بطولة دوري السوبر الأوروبي، لم تترك البطولة بشكل رسمي، مشيراً إلى أن هناك شروط جزائية لم تسدد بعد.

وإنهار مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي أعلن عنه يوم الأحد الماضي من قبل 12 ناديا من أندية النخبة وذلك بعدما انضم أتلتيكو مدريد وميلان وإنتر ميلان لستة أندية إنجليزية في الانسحاب منه.

وقال بيريز في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "أنا حزين وأعيش خيبة أمل بعض الشيء، لقد عملنا على مشروع دوري السوبر الأوروبي لمدة ثلاث سنوات لمحاربة الوضع الاقتصادي الذي نمر به".

وأضاف: "نظام دوري أبطال أوروبا عفا عليه الزمن، البطولة تصبح مثيرة فقط من ربع النهائي، دوري السوبر الأووربي سيستمر من أغسطس حتى نهاية الموسم، الأموال للفرق الكبيرة ولكن أيضًا للفرق الصغيرة".

وتابع رئيس ريال مدريد: "لم أرى رئيس يويفا ورئيس رابطة الليجا عدوانيان بهذا الشكل من قبل، يبدو أنه كان شيئًا متفق عليه، تهديدات وإهانات.. يبدو وكأننا قتلنا كرة القدم.. ولكن يجب إنقاذ كرة القدم".

وأكمل: "أحد الأندية الستة الإنجليزية لم يكونوا مقتنعين حقًا بالمشروع، مما تسبب إلى نقل ذلك لباقي الأندية".

وأردف بيريز: "سوبر ليج لا يزال موجودًا ولكن المشروع في وضع الاستعداد.. لم يغادر يوفنتوس ولا ميلان بعد، وأعتقد أننا لم نقدم البطولة بشكل جيد لكن لم تتح لنا الفرصة لشرحها بشكل جيد، لكن السبب هو أنهم لم يمنحونا الفرصة لأنهم لا يريدون البطولة".

وواصل رئيس ريال مدريد حواره المطول: "لست غبياً.. لكني لا أفهم الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا".

وتابع: "أنظر إلى السجل التلفزيوني وعدد الأشخاص الذين يشاهدون المباريات الكبيرة وعدد الأشخاص الذين يشاهدون المباريات الأخرى، علينا أن نكون واقعيين قليلاً".

وأكد رئيس ريال مدريد: "العقود موقعة وملزمة، لا يمكن لأندية بريميرليج المغادرة هكذا، لن نرفع دعوى قضائية لكنهم أشخاص جادون وسنجد الحلول معا وهناك شروط جزائية، أنا لا أخاف من يويفا أو فيفا.. وإذا كنت تعتقد أن سوبر ليج قد مات وانتهى فأنت مخطئ تماماً".

وتابع بيريز: "من المستحيل القيام بتعاقدات مع لاعبين مثل مبابي وهالاند دون دوري السوبر الأوروبي وفي ظل الحالة الاقتصادية الحالية، لا يمكنك التوقيع مع مبابي؟.. أنا لم أقل ذلك ولم أتحدث عن الموسم المقبل".

وأكمل: "علاقتي مع باريس سان جيرمان جيدة، أنا صديق الجميع، وهم يعرفون ما فعلته من أجل كرة القدم ولدي مصداقية من الناس، اذا لم يأت مبابي هذا العام، فلن يقوم أحد بإطلاق النار على نفسه، أعتقد أن الشركاء سعداء بعملي الحالي".

وواصل: "أود أن أقول للعالم أن كرة القدم تتغير، تظهر أجيال جديدة وتطالب بأمور مختلفة، علينا أن نخلق مباريات تنافسية، إنها طريقة لجذب الشباب للمباريات".

وعن تجديد راموس: "أنا أحب سيرجيو راموس كإبني.. ولكن مسألة تجديد عقده لا تعتمد عليه، بل على الوضع الاقتصادي في ريال مدريد".

وتابع بيريز: "حتى الآن الجميع في بطولة سوبرليج، لايوجد من دفع الشرط الجزائي للانسحاب.. لم ينسحب أحد بشكل رسمي حتى الآن، ولن أقول كم يبلغ هذا الشرط الجزائي".

وعن إمكانية عدم لعب ريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال، قال بيريز: "لم نرتكب أي خطأ لكي لا نلعب ضد تشيلسي، كان هناك قاضٍ، وطلبنا تدابيرًا احترازية، ووفقًا للقانون أخبرنا بأن لنا الحق في ذلك، وأنهم لا يضعون عوائق أمامنا".

وعن رئيس الاتحاد الأوروبي، اختتم بيريز: "أريد رئيسًا مثقفًا للاتحاد الأوروبي لا يهين الآخرين، نحن في أوروبا الديموقراطية ولسنا في العصور السابقة، نحن نتناقش، طريقته في الكلام وإهانته لرئيس نادٍ كبير.. عليه أن يكون قدوة".