شكرا لقرائتكم خبر عن موسمياني يلوم «أفشة» بعد خسارة الأهلي أمام سموحة لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن الفريق خاض مباراة صعبة أمام سموحة، وتميزت المباراة بالقوة، ولم يكن الفريق موفقًا، وأهدر العديد من الفرص، وكان هناك بعض الأخطاء الفردية والجماعية.

وأوضح موسيماني أن الأهلي بذل مجهودًا كبيرًا خلال المباريات الماضية، وفقد عددًا من اللاعبين بسبب الإصابات، واضطر إلى إجراء تبديلات اضطرارية، وكان يمكن أن ينهي المباراة مبكرًا في الكرة التي لاحت لأفشة، خاصة أن سموحة كان يلعب على الكرات المرتدة.

وأوضح أن الأهلي يتقبل الهزيمة في ظل الظروف الراهنة، لافتًا إلى أنه تأكد قبل المباراة من جاهزية الشناوي الذي أكد قدرته على خوض اللقاء، خاصة أنه الحارس الذي شارك بشكل أساسي في الفترة الماضية. وأضاف: «نعاني بسبب ضغط المباريات، ولكنه الأمر الواقع الذي نعيشه ولا نملك شيئًا حياله».واختتم موسيماني تصريحاته قائلًا: «لن أتحدث عن الإصابات اليوم لكي لا تكون مبررًا للخسارة.. فقد سبق لنا الفوز على الزمالك رغم وجود إصابات».

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