يعد هزيمة الأهلي من سموحة..خالد بيومي يوجه رسالة دعم لـ "الشناوي "

الشارقة - اميمة ياسر - علق الناقد الرياضي خالد بيومي على هزيمة النادي الاهلي من سموحة في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب "بيومي" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: ‎‏الكلام والانتقاد كبير علي الشناوي وهناك فارق بين نقد بناء ونقد هدام لمجرد خطأ في مباراة هو ليس مسؤولا وحده عن الهزيمة فيها .. سيبقي الشناوي احد أعظم الحراس في مصر ومش مصر بس افريقيا كمان.

وانتهت أحداث مباراة الأهلي وسموحة بفوز سموحة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد السلام الدولي "الأهلي"، ضمن مؤجلات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.