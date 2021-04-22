بهدف +90.. سموحة يخطف فوزا قاتلا على الأهلي.. تعرف على ترتيب جدول الدوري المصري (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق سموحة فوزا قاتلا على مضيفه الأهلي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب السلام، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل محمود حليمو الهدف الأول لسموحة في الدقيقة 11، قبل أن يدرك حسين الشحات هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 33.

بعد ذلك خطف حسام حسن هدفا قاتلا لسموحة في الثوان الأخيرة من اللقاء.

وبذلك توقف رصيد الأهلي عند 30 نقطة من 13 مباراة في المركز الثاني، خلف الزمالك المتصدر بـ33 نقطة من 15 لقاء، فيما رفع سموحة رصيده لـ27 في المركز الخامس.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد فوز سموحة على الأهلي:

1- الزمالك في المركز الأول برصيد 33 نقطة.

2- الأهلي في المركز الثاني برصيد 30 نقطة.

3- المصري في المركز الثالث برصيد 29 نقطة.

4- الاتحاد السكندري في الرابع برصيد 28 نقطة.

5- سموحة في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

6- بيراميدز في المركز السادس برصيد 27 نقطة.

7- مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 26 نقطة.

8- سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

9- إنبي في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

10- الجونة في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

11- غزل المحلة في المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة.

12- أسوان في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

13- طلائع الجيش في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.

14- وادي دجلة في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

15- المقاولون العرب في الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

16- البنك الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

17- الإسماعيلي في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.

18- الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة.

شاهد أهداف المباراة