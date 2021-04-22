بث مباشر بدون تقطيع.. الأهلي × سموحة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره سموحة، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على استاد السلام، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سيدخل الأهلي اللقاء بمعنويات عالية بعد إسقاط الزمالك في قمة الكرة المصرية الأخيرة، 2-1.

ويدخل الأهلي حامل القب لدوري مباراة الليلة ولديه 30 نقطة جمعهم من 12 مباراة ويحتل المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر بـ33 نقطة لكن الأبيض خاض 15 مباراة.

أما سموحة فيحتل المكز الثامن في جدول الدوري برصيد 24 نقطة جمعهم من 17 مباراة خاضها حتى الأن في مسابقة الدوري.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيواجه به سموحة، في التاسعة والنصف مساء اليوم، على استاد السلام، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدفع موسيماني بأكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة بيكهام، فيما يبدأ الشناوي بدلا من علي لطفي.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق – رامي ربيعة – بدر بانون – أيمن أشرف.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – أفشة.

الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – طاهر محمد طاهر.