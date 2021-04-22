تغييران في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سموحة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيواجه به سموحة، في التاسعة والنصف مساء اليوم، على استاد السلام، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدفع موسيماني بأكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة بيكهام، فيما يبدأ الشناوي بدلا من علي لطفي.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق – رامي ربيعة – بدر بانون – أيمن أشرف.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – أفشة.

الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – طاهر محمد طاهر.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من:

علي لطفي - سعد سمير - وليد سليمان - أحمد نبيل "كوكا" - والتر بواليا - كهربا - مروان محسن - صلاح محسن - ناصر ماهر.