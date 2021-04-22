شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: لم نستقر على الأسماء حاليا وننتظر رد ليفربول النهائي لضم صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شوقى غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبى، أن قرعة أولمبياد طوكيو وضعت المنتخب الأولمبى في مجموعة قوية جدا، ومستعدين لكل المواجهات.

وقال شوقى غريب في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم": "احنا بنلعب في مستويات عالية، واحنا معانا بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية ووصيف بطل آسيا واحنا أبطال أفريقيا ونلعب في مثل هذه المستويات".

وأضاف شوقى غريب: "سنلعب مباريات ودية قوية بس وضعنا شرط أن يكونوا تأهلوا حتى تكون المباريات في نفس المستويات التي سنلعب ضده، واتفقنا مع اتحاد الكرة على خوض مباريات ودية في الفترة المقبلة".

وأوضح شوقى غريب: "لم نستقر على أي أسماء، وليفربول ردوا علينا إنهم ينتظرون القرعة ومواعيد المباريات للرد على طلب المنتخب الأولمبى وهو ما حدث بأننا أرسلنا اليوم كل التفاصيل منتظرين رد النادى الإنجليزى".

ولم تكن قرعة المنافسات رحيمة بالفراعنة الصغار بقيادة المدرب الوطني شوقي غريب ، بعدما تحقق السيناريو الأسوأ بوقوع منتخبنا الأولمبي فى مجموعة الموت، بجانب منتخبات الأرجنتين وإسبانيا وإستراليا في المجموعة الثالثة بالأولمبياد.