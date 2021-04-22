شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين لتليفزيون الخليج 365: على لطفى كان أحق بالمشاركة بمباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمر ربيع ياسين، لاعب فريق الأهلى السابق، أن فريق سموحة يستحق الفوز اليوم على الفريق الأحمر عقب الأداء الجيد الذى قاموا به اللاعبين خلال أحداث اللقاء. وأوضح عمر ربيع ياسين خلال تصريحات خاصة لتليفزيون الخليج 365، أنه كان لابد من استمرار مشاركة الحارس على لطفى وعدم مشاركة محمد الشناوى بسبب قلة التوقيت من العودة من الإصابة بفيروس كورونا.

وسقط فريق الأهلي في فخ الهزيمة أمام سموحة بهدفين لهدف، خلال المباراة التى جمعتما مساء اليوم، الأربعاء، باستاد الأهلي والسلام في الدوري المصري. سجل هدفي سموحة محمد حليمو في الدقيقة 11 وحسام حسن في الدقيقة الأخيرة من المباراة، فيما سجل هدف الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 32.

وبذلك يتجمد رصيد الاهلي عند 30 نقطة ويبقي في المركز الثاني بعدما خاض 13 مباراة، فيما يرتقع رصيد سموحة إلى 27 نقطة جمعهم من 18 نقطة.