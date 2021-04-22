شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين لـ تليفزيون الخليج 365: كهربا لازم يعيد حساباته فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث عمر ربيع ياسين، لاعب فريق الأهلى السابق، برسالة إلى محمود عبد المنعم "كهربا" عقب المشاركة مع الفريق الاحمر أمام سموحة وعدم استغلال الفرص التى أتيحت له، والفشل فى التسجيل خلال سير اللقاء رغم الفرص السهلة.

وقال عمر ربيع ياسين، خلال تصريحات خاصة لتليفزيون الخليج 365: "لا بد على كهربا من إعادة حساباته داخل الأهلى والأزمات والمشاكل التى توجد مع اللاعب تؤثر على أدائه داخل المستطيل الأخضر، وهذا الأمر يغضب جمهور الأهلى دائما، لذلك لا بد من التنبيه على اللاعب خلال الفترة المقبلة واستغلال فرص المشاركة وإحراز الأهداف".

وشارك محمود عبد المنعم كهربا بديلا فى مباراة الاهلى أمام سموحة فى الشوط الثانى، حيث حصل اللاعب على الكثير من الفرص ولكن لم ينجح فى إحراز هدف للفريق الأحمر.

وسقط فريق الأهلي في فخ الهزيمة أمام سموحة بهدفين لهدف، خلال المباراة التى جمعتما مساء اليوم، الأربعاء، باستاد الأهلي في السلام في الدوري المصري. سجل هدفي سموحة محمد حليمو في الدقيقة 11 وحسام حسن في الدقيقة الأخيرة من المباراة، فيما سجل هدف الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 32.

وبذلك يتجمد رصيد الاهلي عند 30 نقطة ويبقي في المركز الثاني بعدما خاض 13 مباراة، فيما يرتقع رصيد سموحة إلى 27 نقطة جمعهم من 18 نقطة.