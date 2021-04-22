شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: الأهلى لا يحتاج لتساهل أى فريق.. وسموحة يستحق الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامى، مدرب نادى سموحة، أن الفوز على الأهلى كرم كبير من عند ربنا، مضيفا "ربنا كرمنا أمام الأهلى وعوضنا الإخفاق فى المباريات السابقة وكان نفسى أفنش الدور الأول بشكل كويس وهو ما حدث".

وقال أحمد سامى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم": "سموحة كان فى حاجة للفوز على الأهلى، وعصبيتى على اللاعبين بسبب عدم تنفيذ التعليمات، وحذرتهم من قوة الأهلى فى الشوط الثانى وطالبت استغلال تقدم الأهلى وخطف المباراة عن طريق المرتدات".

وأضاف: "الأهلى والزمالك لا يحتاجان لتساهل أى فريق، وكنت متفق مع حسام حسن ومصطفى فتحى أنهما لا يرجعان للدفاع لاستغلال تقدم لاعبى الأهلى بشكل كبير فى الهجوم ومحاولة خطف الفوز".

ونجح فريق سموحة فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف على حساب فريق الأهلى، فى المباراة التى أقيمت على ستاد الأهلى والسلام، مساء الأربعاء، فى إطار الجولة الحادية عشر والمؤجلة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

تقدم سموحة بالهدف الأول عن طريق اللاعب "حليمو" فى الدقيقة الـ10 من الشوط الأول، بعد أسيست من أحمد عبد القادر حمدى، الذى توغل من الناحية اليسرى ومرر كرة عرضية سددها حليمو فى مرمى محمد الشناوى وتعادل للأهلى اللاعب حسين الشحات، فى الدقيقة 32 عقب تمريرة ساحرة من عمرو السولية من وسط الملعب لينفرد حسين الشحات بالمرمى ويسجل هدف التعادل للأهلى وفى الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل سموحه الهدف الثانى عن طريق حسام حسن.

وبذلك يتجمد رصيد الأهلى عند 30 نقطة ويبقى فى المركز الثانى بعدما خاض 13 مباراة، فيما يرتقع رصيد سموحة إلى 27 نقطة جمعهم من 18 نقطة.