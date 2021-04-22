شكرا لقرائتكم خبر عن الـ VAR يؤكد قرار الصباحى بحرمان سموحة من ركلة جزاء أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة – الأهلي X سموحة المؤجلة من الجولة الـ11 للدوري الممتاز

النتيجة – فوز سموحة 2/1

الحكم – محمد الصباحى

المساعد الأول – سامى هلهل

المساعد الثاني – احمد نوفل

الحكم الرابع الدولي – احمد صالح

ثنائى الـ" VAR" - سيد شعبان - صبرى إبراهيم

بذل الحكم جهدا بدنيا كبيرا محاولا التواجد بالمكان المناسب، لكنه كان بعيدا عن الأحداث فى الهجمات المرتدة السريعة، وذلك بسبب أن وزنه ما زال زائدا خلال إدارته للقاء الأهلى وسموحة التى انتهت بفوز الفريق السكندرى بهدفين مقابل هدف.

الصباحى كان فى اختبار صعب بعد نجاح طاقم حكام القمة فى إدارة المباراة مما حمله عبء الظهور بمستوى طيب، ليؤكد على التحكيم المصرى استعاد الثقة، ولذلك تمتع الحكم بشخصية حاسمة ولم يسمح بالاعتراض وتعامل مع اللاعبين والأجهزة بهدوء وتدخل بشكل جيد فى اعتراض سموحة عندما طلب بركلة جزاء، كما أنه عندما سمح باستمرار اللعب فى مخالفة أطهر الطاهر ثم عاد واشهر البطاقة الصفراء طبقا للقانون ويعد من أفضل قراراته فى اللقاء.

الحكم أحسن تقدير من المخالفات الفنية وأكد الـ"VAR" ذلك فى أكثر من مشهد، حيث طلب لاعبو سموحة بثلاث ركلات جزاء خلال المباراة لكن الحكم والـ"VAR" تغاضوا عن ركلة جزاء صحيحة لصالح اليو ديانج فى الدقيقة 39 من عمر اللقاء فى الوقت الذى كان قرارا الصباحى والـ"VAR" صحيح، طبقا للقانون فى مخالفة رامى ربيعة والمغربى بدر بانون كما أشار الحكم باستمرار اللعب وإتاحة الفرصة أكثر من مرة بشكل جيد طبقا للقانون.

الحكم أشهر البطاقة الصفراء لثلاثى سموحة الهانى سليمان وحسام حسن وأطهر الطاهر مقابل إنذار وحيد للأهلى من نصيب أيمن أشرف فى الوقت، الذى تغاضى عن إنذار كل من محمود عبد الحكيم ومحمود البدرى للتهور، كما أغفل إنذار لاعب الأهلى رامى ربيعة لكن الصباحى لا بد أن يحدد هواية اللاعب الحاصل على البطاقة الصفراء وعدم إشهار البطاقة وسط ازدحام من اللاعبين، وهذا مهم جدا خاصة أن الصباحى من الحكام الكبار وأصحاب الخبرات، كما أن كابينة الـ"VAR" تدخلت فى مخالفتين لم تكن تستحق إيقاف المباراة فى الوقت الذى لم تحسن الكابينة تقدى مخالفة أليو ديانج التى كانت تستوجب ركلة جزاء صحيحة لفريق سموحة طبقا للقانون فى الدقيقة 39 من عمر اللقاء.

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد رغم انه هناك تسلل وحيد في اللقاء الا انهم سمحوا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة خلال المباراة أبرزهم هدف الأهلي وهدفي سموحة والذي اكد الـ"VAR" صحى القرار كما تعاونوا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهم طبقا للقانون.

أدى مهامه بشكل جيد وسيطر على المنطقة الفنية وتعاون مع الحكم أدارة المباراة طبقا للقانون.

الدرجات: الحكم – 8.0 - المساعد الأول – 8.5 – المساعد الثاني – 8.5 – الحكم الرابع – 8.0 - ثنائى الـ" VAR" – 8.0.