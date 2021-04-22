الامارات | لاعبو شباب الأهلي: حققنا كأس الطائرة بالعزيمة والروح

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو شباب الأهلي: حققنا كأس الطائرة بالعزيمة والروح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب لاعبو شباب الأهلي عن سعادتهم الغامرة بالتتويج بلقب كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة للمرة الثانية في تاريخ النادي، مؤكدين أن فوزهم في المباراة النهائية لم يكن أمراً سهلاً على الإطلاق، وأن العزيمة والروح الجماعية قادتهم للحصول على اللقب، مشيرين إلى أن منافسهم الجزيرة كان نداً قوياً طوال الأشواط الخمسة ولم يستحق الخسارة، على حد تعبيرهم.

وكان شباب الأهلي توج باللقب عقب فوزه الثمين، أول من أمس، أمام منافسه الجزيرة بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد خليفة بن زايد في مدينة العين.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة على مدار الأشواط الخمسة، وبعد أن حسم الجزيرة الشوط الأول لصالحه 25-20، إلا أن شباب الأهلي استطاع الفوز بالشوطين الثاني والثالث على التوالي بنتيجة 25-16 و25-22، وعاد الجزيرة وحسم الرابع 25-24، ليقود اللقاء للشوط الحاسم الذي ذهب لصالح شباب الأهلي 15-13.

من جهته، قال لاعب شباب الأهلي ماجد سامي إن الجهود التي بذلوها ساعدتهم في تحقيق اللقب الغالي على قلوبهم، وأضاف: «نجحنا في خوض اللقاء بطريقة ساعدتنا في التتويج باللقب، منافسنا لم يكن سهلاً على الإطلاق، وهم لم يصلوا للمباراة النهائية إلا عقب مجهوداتهم القوية وكانوا فريقاً جيداً خلال النهائي».

بدوره، قال اللاعب محمد شمل إن توقعاتهم لصعوبة المباراة كانت في محلها، وأن الجزيرة ظهر بصورة قوية كما كان متوقعاً، وقال: «حينما تأهلوا للنهائي كنا ندرك أن المباراة ستكون صعبة، هم قدموا مباراة جميلة، وواقع المباريات النهائية يفرض عليك دائماً أن تحترم الفريق المنافس لأنها نهائي».

وقال اللاعب، ماجد خميس، إنهم توقعوا صعوبة اللقاء، لأن مباريات النهائي دائماً ما تكون حماسية للغاية، وأن منافسهم فريق الجزيرة كان طرفاً قوياً، وأضاف: «نحن سعداء بأننا حسمنا مباراة قوية مثل هذا النهائي لصالحنا، لقد كنا نتوقع أن تكون صعبة بهذا القدر، في المباريات النهائية التركيز يلعب دوراً كبيراً، ومن الجيد أننا نجحنا في تحقيق هذا اللقب الغالي».

وبدوره، قال اللاعب ماجد صقر إن العزيمة والإصرار لعبت دوراً كبيراً في تتويجهم في مباراة قوية، وأكد أن وزملائه اللاعبين لم يألوا جهداً في سبيل الحصول على هذا اللقب المهم في تاريخ النادي، وتابع: «بدأنا الاستعداد لهذا الموسم منذ شهر يوليو الماضي ومن الجيد أننا حصدنا لقبين من أصل ثلاثة».

طريق اللقب

شق شباب الأهلي طريقه للنهائي بفوزه الثمين على جاره الوصل في مباراة الدور ربع النهائي بنتيجة 3-صفر، واستطاع أن يتخطى بني ياس في نصف النهائي بنتيجة 3-1، في حين حسم النهائي بفوز صعب 3-2 على حساب الجزيرة.

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